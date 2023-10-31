Постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил ООН сделать хоть что-то для украинцев. Об этом сообщает РИА Новости .

Представитель России обратился к Совбезу ООН с требованием не позволить Зеленскому уничтожить украинский народ ради желания Америки ослабить Россию. Он также указал западным членам организации на лицемерный подход и двойные стандарты, проявившиеся на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

По словам Небензи, весь западный мир льет «крокодиловы слезы» и прикладывает неимоверные усилия к урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, но выглядит это крайне цинично. Постпред России попросил прекратить спектакль и оказать реальную помощь жителям Украины, остановив режим Зеленского.

В западных СМИ все чаще проскальзывают намеки на тяжелый политический кризис внутри Украины. Конфликт Зеленского и главкома ВСУ Залужного уже давно превратился в секрет Полишинеля. Чем закончится это противостояние — громкой отставкой Залужного или концом карьеры Зеленского — в материале «Подмосковье сегодня».