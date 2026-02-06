Небо Хэфэя побило рекорд: более 22 тысяч дронов синхронно исполнили гигантское световое представление

Китай установил новый мировой рекорд в преддверии главного праздника. В городе Хэфэй 22580 беспилотников синхронно исполнили гигантское световое шоу, управляясь всего с одного компьютера, и попали в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Небо над парком Луоган в китайском Хэфэе превратилось в гигантский живой экран. В рамках репетиции перед празднованием Китайского Нового года, который начнется 17 февраля, было задействовано рекордное количество дронов — 22580 аппаратов.

Беспилотники, управляемые с единого компьютера, с абсолютной синхронностью складывались в сложнейшие динамические фигуры и символы, создавая впечатляющее световое представление. Масштаб и техническая безупречность шоу позволили организаторам обновить мировой рекорд Гиннесса.

Ранее сообщалось о том, что после морозов в подмосковной Балашихе фотографируют розовый рассвет.