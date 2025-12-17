«Небо упало на уроке»: в петербургской школе во время урока обвалился потолок

В Петербурге во время обычного урока в школе Петроградского района неожиданно обвалился подвесной потолок. Детям повезло — никто не пострадал, но инцидент стал поводом для серьезной проверки. Об этом сообщает РИА Новости.

ЧП произошло 17 декабря. В разгар учебного дня в одном из классов раздался характерный треск, после чего часть подвесной потолочной конструкции рухнула вниз. По счастливой случайности, под ней в тот момент никого не оказалось. Ученики и педагог отделались сильным испугом.

После происшествия занятия в кабинете прекратили. На место выехали сотрудники следственного комитета. Они начали доследственную проверку, чтобы установить точные причины инцидента. Специалисты изучат, как давно проводился ремонт, соблюдались ли технологии монтажа и не было ли скрытых дефектов конструкции.

Ранее сообщалось, что в школе «Созвездие Вента» Можайска начали ремонтировать кровлю.