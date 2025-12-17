«Небо в стиле Барби»: ярко-розовый туман озадачил британцев

Жители Великобритании наблюдали необычное природное явление — небо и туман окрасились в ярко-розовый цвет, вызвав у многих недоумение и тревогу. Об этом сообщает Daily Mail.

Сюрреалистичные кадры, похожие на сцену из фантастического фильма, быстро разлетелись по соцсетям. Очевидцы подчеркивали, что не использовали фильтры, сравнивая оттенок с популярной эстетикой Барби.

Однако для метеорологов в этом не было ничего мистического. Они пояснили, что эффект возникает на рассвете, когда лучи солнца пробиваются сквозь плотный туман, содержащий мельчайшие частицы влаги или пыли. При таком светорассеянии синяя часть спектра поглощается, а красная и розовая — усиливаются, окрашивая все вокруг. Таким образом, пугающая инопланетная дымка оказалась всего лишь красивой игрой физики и атмосферных условий, абсолютно безопасной, но крайне фотогеничной.

