«Нечем дышать, все в дыму»: пассажиры SSJ рассказали, как чудом выжили во время пожара в Анталье

Телеканал РЕН ТВ публикует кадры из салона летевшего рейсом из Сочи в турецкую Анталью самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при жесткой посадке в аэропорту курортного города.

На видео одна из летевших пассажиров Евгения Лавриненко рассказывает, весь салон борта заволокло дымом, в самолете совершенно не было чем дышать. Мало того, чтобы не наглотаться угарным газом, приходилось закрывать ладонями и одеждой носы и рты.

«Наш самолет загорелся при посадке. Летели в Анталью из Сочи. Нечем дышать, все в дыму», — поведала женщина.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье вечером, 24 ноября, с бортом Sukhoi Superjet 100-95LR, летевшим по маршруту «Сочи — Анталья». По данным авиационного портала HavaSosyalMedya, возгорание произошло на воздушном судне во время посадки. Турецкие власти на время тушения пожара закрыли для доступа взлетно-посадочную полосу аэропорта Антальи.

Ранее сообщалось, что пожар на Sukhoi Superjet 100-95LR, летевшем по маршруту «Сочи — Анталья», потушен. Все летевшие на борту 79 пассажиров спасены, никто не пострадал.

Как передавал Telegram-канал представителя Росавиации, ведомство уже разбирается в событии с российским самолетом в Анталье.