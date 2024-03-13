Недалеко от Индонезии произошло землетрясение

Вечером в среду, 13 марта, в 18:56 (по московскому времени это 21:56) недалеко от берегов Индонезии произошло землетрясение. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные сейсмоцентра.

По предварительной информации, все случилось в 182 километрах от города Манадо, в котором проживает 451 тысяча жителей. Очаг природного катаклизма залегал на глубине в 26 километров.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента или какие-либо повреждения зданий. Информация уточняется.

Напомним, ранее мы рассказали о последствиях обстрела в Белгородской области: зафиксированы повреждения домов, у жителей Грайворона пропал свет, но, к счастью, никто не пострадал среди мирного населения. Подробности читайте в нашем материале.