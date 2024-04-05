Недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение

Согласно данным сейсмологов, событие зафиксировано в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон, расположенного в американском штате Нью-Джерси. Эдисон, с населением около 102 тысячи человек, ощутил дрожь земли в 14:23 по времени UTC (17:23 по московскому времени). Эпицентр землетрясения расположен предположительно на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Однако власти Нью-Йорка призывают жителей оставаться в своих домах после подобных событий, особенно учитывая предшествующее землетрясение магнитудой 4,8 в соседнем штате Нью-Джерси.

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке продолжает свою работу в штатном режиме даже после этого события, пишет ТАСС.

Ранее мы сообщали о том, что премьер Нидерландов попросил НАТО и дальше сдерживать Россию.