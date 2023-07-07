Недосып и стресс: почему у женщин повышается пролактин и чем это опасно

Гормон пролактин в женском организме отвечает за лактацию, овуляцию и менструальные циклы. Периодически уровень этого гормона может превышать норму. На это есть несколько причин, которые важно устранить.

Повышенный пролактин у женщин не всегда говорит о проблемах со здоровьем. Однако зачастую стоит пересдать анализ. Причем за сутки до его проведения пациентке нужно отказаться от физических нагрузок, интимной близости и избегать стрессовых ситуаций.

«После получения результатов анализа необходимо обратить внимание на фракции пролактина. Никакого негативного влияния на организм не оказывает именно макропролактин. Если обнаружен мономерный пролактин, то нужно продолжить диагностику», – рассказывает врач-гинеколог Елена Томлина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Превышение нормы в анализе крови гормона пролактина может случиться из-за проблем со щитовидной железой. Здесь важно проверить уровень гормонов щитовидки. Также прием лекарств может повлиять на повышение пролактина.

«Например, некоторые психотропные препараты, в том числе антидепрессанты, лекарства по снижению давления. В таких случаях стоит поменять препарат или сделать перерыв в его приеме. Кроме того, нередко этот гормон растет из-за длительного стресса и недосыпа», – заключила эксперт.

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