Неизвестные атаковали самолет бундесвера пиротехникой при взлете в Нижней Саксонии

Военно-транспортный самолет бундесвера стал мишенью для злоумышленников, применивших пиротехнику во время его взлета с аэродрома в Целле. Об этом сообщает Der Spiegel.

Экипаж военно-транспортного самолета C-130 Геркулес столкнулся с чрезвычайной ситуацией при взлете из аэропорта города Целле. Неизвестные лица произвели выстрел в сторону воздушного судна с помощью пиротехнического устройства. По счастливой случайности, снаряд не попал в цель, однако пилоты отчетливо видели яркую вспышку и слышали громкий хлопок.

Как отмечают источники в силовых структурах, подобные нападения на военную авиацию Германии являются большой редкостью. После инцидента военные и полицейские подразделения оперативно прибыли на место для проведения масштабной операции. Им не удалось задержать подозреваемых по горячим следам. Тщательный осмотр территории аэродрома на предмет взрывчатки также не дал результатов. К расследованию подключились как командование бундесвера, так и полиция.

Ранее сообщалось о том, что на севере Германии замечены неопознанные беспилотники.