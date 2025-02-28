Некоторые депутаты Государственной Думы занимаются продвижением интересов США. Об этом во время эфира «ИА Аврора» сказал их коллега, депутат Михаил Делягин.

По его утверждению, он наблюдает продвижение позиции Соединенных Штатов Америки в работе «мигрантского лобби», которое якобы находится в Государственной Думе и желания которого аналогичны ценностям функционировавшего в РФ Агентства США по международному развитию (USAID).

«USAID выгнали, сотрудники, которые продвигали ее интересы, остались, можно посмотреть на мигрантское лобби в Государственной Думе, которое, так сказать, торжествует и празднует», — сказал Делягин.

Поводят итог своей речи он заявил, что у лоббистов все идет хорошо, а дело USAID продолжает жить.

Ранее стало известно, что на одной из строек в Московской области сотрудники правоохранительных органов нашли 36 мигрантов, которые незаконно работали на территории нашей страны.