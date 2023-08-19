Нельзя исключить все негативные мысли: разбираемся, в каких случаях позитивное мышление делает только хуже

Стремление исключить из жизни негативные эмоции и мысли может плохо сказаться на самочувствии человека. Это признаки токсичного позитива, которые не способны избавить от чувства боли, гнева и обиды, а только углубляет их, приводя к депрессии.

Позитивное мышление не всегда должно сопровождаться жизнерадостностью. Здоровый оптимист умеет признавать ошибки, видеть имеющиеся проблемы и неприятности, которые готов преодолевать и искать пути решения. В свою очередь человек с токсичным позитивом старается подавить негативные чувства и мысли в любых обстоятельствах. Это может плохо сказаться на психике.

«Токсично-позитивные люди могут негативно воздействовать и на окружающих. Ведь они не только запрещают себе испытывать горе, страдание и тревогу, но и другим. Поэтому они не способны проявить эмпатию, а только обесценить чужие эмоции. К тому же им свойственно чувство превосходства и запросто не принять во внимание переживания окружающих, при этом еще могут навязывать свое видение мира», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Как заметил эксперт, подмена и игнорирование истинных чувств может привести не к временному плохому настроению, а к серьезному заболеванию, например, к депрессии. Поэтому важно позволить себе ощущать любые эмоции, в том числе гнев, разочарование и сожаление. Главное - анализировать ситуацию и находить способы разрешения проблемы.

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