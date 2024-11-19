Немецкая таможня конфисковала у двух россиянок дорогую одежду и сумки
Таможня немецкого Штутгарта конфисковала у туристок из РФ вещи на 114 тыс. евро
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У двух женщин из России, которые хотели вылететь в РФ через Турцию, немецкая таможня изъяла сумки и дорогую одежду. Об этом говорится в заявлении таможенного управления немецкого Штутгарта.
Стало известно, что общая сумма одежды и сумок составила 114 тысяч евро, а конфисковали это имущество из-за подозрений в нарушении санкций. Инцидент имел место в начале ноября текущего года. В официальном заявлении сказано, что багаж двух женщин состоял исключительно из таких вещей.
Также, согласно опубликованным данным, после задержания стало известно о том, что россиянки уже отправили семь крупных посылок в РФ, и одна из них была конфискована в Лейпциге. В отношении женщин возбуждено уголовное дело.
Также ранее сообщалось о том, что полиция Бундесвера решила подготовить бизнес к войне с Россией.