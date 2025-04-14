Немецкий автопроизводитель Isdera заявил о банкротстве

Об этом стало известно сейчас, хотя само заявление было написано еще 11 апреля, уточняют немецкие журналисты. Это заявление было подано в окружной суд Саарбрюккена к рассмотрению. Напомним, что компания Isdera была основана в 1982 году в немецком Хильдесхайме и выпускала дорогие автомобили в малых количествах.

Напомним, ранее в американских СМИ назвали финансовую политику Дональда Трампа ставящей под сомнение облигации казначейства США, которые ранее выступали основой всей мировой системы. С таким заявлением выступила бывшая глава Минфина США Джанет Йеллен.