Немцы боятся движения ХАМАС и не хотят принимать мигрантов из мусульманских стран

Институт INSA провел опрос среди немцев, показавший, что жители Германии против мигрантов из мусульманских стран и боятся движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости .

Опрос показал, что примерно 61% жителей Германии не хочет, чтобы страна принимала новых беженцев из мусульманских государств. При этом 60% населения напуганы акциями в поддержку движения ХАМАС, прокатившимися по стране, а также обеспокоены негативными лозунгами против Израиля.

Среди основных страхов немцев опрос выявил главный на сегодняшний день. В Германии 43% населения боится исламизма, лишь после этого идет экстремизм.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».