Необычный «курильщик» в Брикстоне: очевидцы засняли белку, грызущую мундштук вейпа

В лондонском районе Брикстон очевидцы засняли белку, которая держала в лапах вейп и грызла его мундштук. Экологи предупреждают, что сладкий запах жидкостей для электронных сигарет может сбивать животных с толку, заставляя их принимать устройства за еду. Об этом пишет издание Metro .

Инцидент произошел на юге британской столицы. На опубликованных Metro кадрах видно, как белка сосредоточенно возится с электронным устройством, пытаясь разгрызть его пластиковую часть. Остается неясным, пыталось ли животное именно «курить» или же его привлек аромат остатков жидкости.

Экологи обращают внимание на растущую проблему: дикие звери все чаще путают вейпы с едой из-за сладких запахов, используемых в ароматизаторах. Это особенно опасно, поскольку в жидкостях для электронных сигарет содержится комплекс агрессивных химических веществ. Попадание таких материалов в организм животных может нанести серьезный вред их здоровью.

Ранее жительница Подмосковья отсудила деньги у дочери и зятя.