Необычный симптом спас жизнь: у мужчины нашли опухоль после жалоб на странный запах

40-летний британец Сэм Суриакумар обратился к врачам после того, как начал постоянно ощущать запах хлорки. Медики обнаружили у него опухоль мозга — доброкачественную, но опасную. Об этом сообщает издание Metropoles.

Сэм Суриакумар сначала списал странный симптом на бытовую химию — ему казалось, что в воздухе витает резкий запах хлорки или аммиака. Однако когда этот аромат начал преследовать его даже в метро, мужчина понял: что-то не так.

Во время одного из приступов Суриакумара госпитализировали. Обследование показало: в его мозге растет опухоль. Хотя новообразование оказалось доброкачественным, врачи предупредили — без лечения оно могло перерасти в рак.

Медики объяснили, что подобные обонятельные галлюцинации — не редкость при опухолях мозга. Чаще всего пациенты чувствуют неприятные запахи, которых на самом деле нет. Своевременная диагностика спасла британцу жизнь — сейчас он проходит лечение.

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