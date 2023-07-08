Неприятности с сердцем и высокое давление: на что женщинам важно обратить внимание с наступлением менопаузы

Проблемы с сердцем и сосудами могут начаться у женщины в период менопаузы. В частности, повышается риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца и инфаркта. Именно поэтому важно отслеживать сигналы организма.

Дело в том, что во время менопаузы у женщины снижается количество такого гормона, как эстроген, который хотя и не полностью защищает от болезней с сердцем, но выполняет функцию кардиопротектора и обладает сосудорасширяющим эффектом.

«Из-за того, что его становится меньше в женском организме, увеличивается риск инфаркта. Кроме того, благодаря эстрогену стенки сосудов становятся эластичными, что позволяет избежать повышенного давления. А значит, при климаксе избежать гипертонии становится сложнее», – рассказывает врач-гинеколог Елена Томлина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прием гормонов при менопаузе не поможет в данном вопросе. Нужна препараты, способные снизить давление. Но назначить их может только врач. То же касается и гормонов.

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