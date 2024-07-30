Несколько жилых домов повреждены после удара ВСУ по Шебекино

После удара вооруженных сил Украины по городу Шебекино, были повреждены несколько домов и автомобиль. Как написал на своей официальной странице губернатор Белгородском области Вячеслав Гладков, предварительно обошлось без пострадавших.

Известно, что после прямого попадания украинского снаряда была повреждена крыша одного из частных домов, а в двух двухэтажных многоквартирных строениях оказались выбиты стекла и посечены фасады. Также повреждения получили два нежилых здания и легковой автомобиль. Есть вероятность, что опубликованная информация будет впоследствии актуализирована. Представители администрации и сотрудники оперативных служб продолжают подомовой обход.

Ранее сообщалось о том, что экс-депутат городского совета Омска был приговорен к 7 годам колонии общего режима за фейки о вооруженных силах России. Запрещенную информацию фигурант распространял через свой канал в интернете.