Несколько жилых домов в Лисичанске повреждены после украинского обстрела

Украинцы нанесли удар по Лисичанску, расположенному в Луганской Народной Республике днем в пятницу, 22 марта. Об этом сообщает администрация города в официальном канале в социальных сетях.

Так, по предварительной информации, в результате очередной атаки ВСУ по городу Лисичанску повреждения получили сразу несколько частных домов. Так, один из прилетов пришелся во двор, в результате чего повреждена крыша частного дома, его фасад и забор, выбиты стекла. Соответственно, пострадали и соседние дома.

К счастью, среди жителей обошлось без пострадавших. Напомним, ранее мы рассказали о том, что больше 41 тысяч жителей Донецка сейчас находятся без света в результате украинских атак. Подробности читайте в нашем материале.