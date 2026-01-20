Нескончаемый источник дохода: почему все бросились покупать вторую квартиру

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Большинство россиян, приобретающих недвижимость в качестве инвестиции, предпочитают получать доход от ее последующей сдачи в аренду. Согласно данным опроса, такую стратегию выбирают 63% инвесторов. Об этом рассказал РИА Новости директор инвестиционной компании на рынке недвижимости Евгений Шавнев.

Недвижимость рассматривается как надежный инструмент для сохранения сбережений. Эту точку зрения разделяют 81% респондентов. Стратегию перепродажи объекта после ожидания роста его стоимости выбирают около 15% инвесторов.

Отдельное направление представляет покупка неотремонтированных квартир на вторичном рынке для их последующего ремонта и быстрой перепродажи. По оценкам экспертов, реализация такого проекта может повысить стоимость объекта на 10—15%.

