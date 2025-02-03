Невеста Григория Лепса пожаловалась на жизнь в Лондоне

Невеста Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба, пожаловалась на жизнь в Лондоне, где она учится в колледже моды и отдает за новые знания порядка двух млн рублей в год. Об этом сообщил «The Voice».

Порой девушка прилетает Россию для встречи с родными и женихом, с которым они строят отношения на расстоянии. В конце 2024 года Аврора завершила первый семестр, затем посетил Москву, а после улетела отдыхать в Таиланд. Каникулы закончились, и юная особо вернулась обратно.

По всей видимости, жизнь в столице России ей нравится больше. Невеста Лепса выложила нарезку видео, где она посещает в Москве светские рауты, шикарно одевается и получает от избранника дорогие подарки. В Великобритании девушка живет заметно скромнее, и сама решает появляющиеся проблемы. В своем послании она поблагодарила родителей за «возможность научиться рассчитывать бюджет, стирать, убирать, собирать стол и ездить на метро».

Ранее сообщалось о том, что бизнес Григория Лепса находится в бедственном положении из-за расходов на желания возлюбленной.