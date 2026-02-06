Невидимые кресты и войска НАТО: детская площадка в Нижневартовске стала поводом для прокурорской проверки

Обновленный парк Победы в Нижневартовске оказался в центре громкого скандала из-за оформления игровых зон для детей. Ханты-Мансийская митрополия и ветеранские организации резко осудили подрядчика за установку бизибордов с некорректными изображениями. На игровых панелях жители обнаружили стилизованный православный храм без крестов и рисунки, напоминающие символику недружественных стран на фоне Кремля. Ситуация уже привлекла внимание прокуратуры и федеральных экспертов. Об этом пишет «Ура.ру».

Представители епархии напомнили о принятом летом 2025 года законе, который защищает религиозные символы от искажений. По словам пресс-секретаря митрополии отца Антония, демонстрация храмов без их неотъемлемых атрибутов недопустима и нарушает культурное наследие страны. Подрядчик попытался оправдаться техническими особенностями печати, заявив, что кресты якобы присутствуют, но получились слишком мелкими из за масштаба.

Однако объяснения строителей не встретили сочувствия у общественности. Военный эксперт Виктор Баранец назвал авторов проекта растяпами, а участники СВО потребовали наказать ответственных за халатность. Жители города также обратили внимание на странную детализацию других мелких элементов, что ставит под сомнение версию о технических сбоях принтера. Сейчас законность закупки и содержание рисунков проверяет прокуратура.

