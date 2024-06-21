Нидерланды и таинственная страна передадут Украине Patriot
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Нидерланды вместе с неизвестной страной поставят Украине американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Как передает ресурс NL Times, о данном факте заявил нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен.
Издание сообщает о том, что на минувшей неделе в Брюсселе состоялась очередная инвентаризация, чтобы предоставить Украине военную помощь. Министр обороны Нидерландов не стал заявлять общественности о стране, которая оказывает содействие в передаче американской системы Patriot. Эта позиция была аргументирована тем, что второй участник комбинации должен сам обозначить себя, если посчитает нужным.
Ранее мы писали о том, что до завершения июня Евросоюз намеревается подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности. Об этом представителям средств массовой информации сообщил в Брюсселе неназванный, но высокопоставленный источник.