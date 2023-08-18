Никаких сериалов и еды: что нельзя делать в кровати, если не хотите проблем со сном

Здоровый и правильный сон - залог хорошего самочувствия и эффективной работы. Но после отпуска бывает сложно вернуться к привычному режиму. Поэтому стоит придерживаться нескольких правил, чтобы высыпаться и не быть разбитым по утрам.

Во-первых, чтобы сон стал спокойным и здоровым, стоит отказаться от просмотров сериалов и фильмов в спальне, в кровати нельзя работать и есть. Кровать должна ассоциироваться только со сном и сексом.

«Также легче будет уснуть если в комнате будет прохладно, но спать следует в пижаме или под одеялом. Рекомендованная температура воздуха для сна - 19–21 градус. Кроме того, вечером следует приглушать свет и обеспечить тишину в спальне. Это позволит настроить организм на сон», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-сомнолог Михаил Котенков.

При этом можно включить спокойную музыку или звуки природы, чтобы внешние шумы не мешали заснуть. Также чтобы расслабиться и подготовиться к отдыху, за 1,5 часа до сна необходимо отказаться от гаджетов.

Более того, эксперт рекомендует придумать ежедневные успокаивающие и расслабляющие ритуалы перед сном. Например, занятия по медитации, чтение книг, принятие теплой ванны. Такая приятная рутина позволит настроиться на сон, быстро заснуть и выспаться.

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