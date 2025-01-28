Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа

Актер Никита Кологривый, выпускник ГИТИСа, учредил именную стипендию для студентов института. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале учебного заведения.

Известный актер решил поддержать студентов и ввел именную стипендию. Первой обладательницей поощрений стала студентка актерского факультета Лада Петрова, обучающаяся в мастерской Бориса Морозова.

Кологривый, окончивший ГИТИС в 2018 году под руководством Павла Хомского и Сергея Голомазова, объяснил, что идея поддержать студентов возникла у него из личного опыта. Актер подчеркнул, что сам когда-то приехал из провинции и понимает, насколько важна финансовая помощь для молодых людей, особенно в начале творческого пути. Он отметил, что стипендия помогает закрыть базовые бытовые потребности, что особенно актуально для студентов, которые только начинают свой путь в искусстве.

В ГИТИСе выразили благодарность Кологривому за его инициативу. В сообщении института подчеркивается, что они гордятся успехами своего выпускника и всегда готовы поддерживать его творческие начинания.

Ранее стало известно о том, что Алена Водонаева поделилась историей рождения сына.