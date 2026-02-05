Ночная вылазка в заброшенный отель Паттайи может обернуться для туристов из Якутска тюремным сроком

Группе туристов из Якутска грозит тюрьма и штрафы после ночной прогулки по закрытому отелю в Паттайе. Попытка разнообразить отдых экспедицией в здание на пляже Джомтьен закончилась вмешательством полиции и уголовным делом. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Инициатором вылазки стала 38-летняя Айталина. Вместе с дочерью и пятью друзьями подростками она проникла в нежилой объект, где через полчаса их задержала охрана. Сторожа приняли россиян за грабителей.

У Айталины и 18-летнего Данилы изъяли паспорта. Теперь им грозит депортация и огромные расходы. Только услуги адвоката оцениваются в 150 тыс. бат, что составляет около 366 тыс. руб. Участники группы лишены возможности покинуть страну до завершения следствия. Правозащитники напоминают, что законы Таиланда строго карают за нарушение границ частной собственности, даже если здание кажется заброшенным.

Ранее французских туристов депортировали из Таиланда и внесли в черный список за непристойное поведение.