Ночной стук по батареям обойдется в тысячи рублей: депутат предупредил об административном наказании

Хотите выразить недовольство холодными батареями? Делайте это днем. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предупредил: ночной стук по трубам — это не безобидная шалость, а повод для штрафа. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По словам парламентария, за шум в ночное время в регионах уже предусмотрены санкции. За первое нарушение придётся заплатить от одной до трех тысяч рублей. Если попадетесь повторно — сумма вырастет до четырех-пяти тысяч и выше. И неважно, стучали вы по батарее, слушали музыку или сверлили стены. Закон един для всех. Главное — доказать умысел.

Депутат посоветовал жертвам шума действовать по схеме: зафиксировать несколько эпизодов с точным временем, вызвать полицию в момент нарушения, а затем написать заявление участковому. Если соседи творят беспредел в масштабах всего подъезда — коллективная жалоба работает эффективнее. Но есть нюанс: возможно, виновата не соседка-истеричка, а старая система отопления. Тогда претензии нужно предъявлять управляющей компании.

