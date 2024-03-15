Норвегия отправила украинским пограничникам ряд средств, которые нужны для защиты от ядерных угроз и радиации. Об этом ссылкой на норвежскую сторону пишет РИА Новости.

Глава норвежского управления по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд сообщил о передаче Украине 350 защитных костюмов, комбинезонов, перчаток и бахил. Он заявил, что подобная помощь окажет положительное влияние на ядерную безопасность страны. Предполагается, что реализуемый компанией Nordic Security проект позволить улучшить защиту украинских пограничников, которые могут столкнуться с попытками незаконного провоза источников радиации.

Ранее мы писали о том, что политолог Кот признал Зеленского диктатором. По его мнению, на данный факт указывает узурпация власти на Украине, отказ от проведения выборов и возникший конфликт с Вашингтоном. Он также заявил, что шансы сместить Зеленского были только у бывшего главкома ВСУ Залужного.