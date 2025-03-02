Норвежская Haltbakk Bunkers отказалась поставлять топливо военным США после скандала с Зеленским

После конфликта между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским крупная норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers прекратила поставки топлива американским военным, которые базируются в Норвегии, а также кораблям США, прибывающим в страну. Об этом сообщает Daily Express.

После того как Трамп и Зеленский завершили встречу в Белом доме, компания опубликовала в социальных сетях заявление о своей поддержке украинского лидера и намерении прекратить поставки топлива для всех жителей США в Норвегии.

«Сегодня мы стали свидетелями самого большого дерьма, когда-либо представленного „в прямом эфире“ нынешним американским президентом и его вице-президентом… Мы решили немедленно прекратить поставлять топливо американским военным в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты», — цитирует издание заявление норвежцев.

В материале, опубликованном в Daily Express, цитируются слова руководителя компании Гуннара Грана, который сообщил местному изданию, что компания прекратила сотрудничество с американскими клиентами из-за их позиции по отношению к украинцам. Он также подчеркнул, что США не получат от компании ни капли топлива, пока Трамп не изменит свою позицию.

К слову, в настоящее время в официальных социальных сетях Haltbakk Bunkers не было обнаружено подобных публикаций.

В пятницу, 28 февраля, Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Ожидалось, что в этот день между Украиной и США будет заключен договор по редкоземельным ресурсам, однако из-за словесной перепалки между американским лидером и Зеленским этого не произошло.

Во время встречи с Зеленским, на которой присутствовали журналисты, Трамп обвинил его в попытках развязать Третью мировую войну. Он также заявил, что глава киевского режима «играет с жизнями миллионов людей».

Итогом встречи стало изгнание Зеленского из Белого дома. Сторонам также не удалось согласовать сделку. Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться в Вашингтон после того, как будет готов к миру.

Ранее американский предприниматель Илон Маск резко прокомментировал вызывающее поведение Владимира Зеленского в Белом доме.