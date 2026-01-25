Новая афера с недвижимостью: преступники давят на жертв, требуя продать квартиру срочно

В МВД России зафиксировали появление новой изощренной схемы мошенничества, направленной на завладение денежными средствами граждан под предлогом защиты их же недвижимости. Преступники, выдавая себя за сотрудников государственных органов, вводят жертв в заблуждение, сообщая о якобы готовящемся незаконном переоформлении прав на их квартиру, пишет Life.ru.

Согласно отработанному сценарию, злоумышленники, используя элементы социальной инженерии и психологического давления, убеждают собственника жилья в необходимости срочных действий для предотвращения «потери» квартиры. В качестве единственного «спасительного» решения они предлагают немедленно продать недвижимость, получить наличные средства и через мобильное приложение перевести всю вырученную сумму на указанный криптовалютный кошелек, якобы для ее «защиты» или «блокировки».

После успешного перевода первой суммы мошенники, как правило, не останавливаются. Они усиливают давление, заявляя о новых «угрозах» уже для имущества близких родственников пострадавшего. Под этим предлогом они требуют от жертвы собрать у членов семьи все имеющиеся наличные деньги и ценности и также перевести их в криптовалюте.

В министерстве внутренних дел призывают граждан проявлять крайнюю бдительность и ни при каких обстоятельствах не поддаваться на подобные провокации. Ключевой рекомендацией является обязательная личная перепроверка любой тревожной информации, касающейся имущественных прав, через официальные каналы связи с государственными структурами — личный визит, звонок на официальные номера или проверка данных через портал госуслуг.

