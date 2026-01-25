Новая схема мошенников вынуждает продавать квартиры под угрозой потери

В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества, которая связана с недвижимостью. Преступники действуют агрессивно и представляются сотрудниками государственных структур. Их цель — заставить людей продать свои квартиры и перевести вырученные средства на криптовалютные кошельки, пишет РИА Новости.

По информации ведомства, злоумышленники вводят жертв в заблуждение, сообщая о якобы готовящемся незаконном переоформлении прав на их жилье. Под этим предлогом они требуют срочно продать недвижимость, обналичить деньги и через мобильное приложение перевести всю сумму на указанный криптокошелек. Это делается под видом мер безопасности для защиты средств.

После получения денег мошенники не останавливаются. Они усиливают давление на пострадавшего, заявляя о новых «угрозах» уже для имущества его близких родственников. Под этим предлогом они требуют собрать у всех членов семьи все наличные деньги и ценности и также перевести их в криптовалюте.

В МВД призывают граждан сохранять бдительность и ни в коем случае не поддаваться на подобные провокации. Специалисты рекомендуют всегда лично перепроверять любую информацию, касающуюся имущественных прав, через официальные источники. Настоящие сотрудники государственных органов никогда не будут требовать срочной продажи недвижимости и перевода денег на криптокошельки.

