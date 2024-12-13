Новейший атомный ледокол «Якутия» завершил ходовые испытания

Атомный ледокол «Якутия» завершил первый этап заводских испытаний на акватории Финского залива. Об этом сообщает ТАСС.

Судно нового поколения, построенное специалистами Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации, успешно прошло комплексную проверку технических характеристик.

Многочасовые испытания включали детальную проверку работы сложных инженерных систем. Команда профессионалов тщательно оценивала скоростной режим, маневренность, функционирование механизмов, систем автоматики, навигационного оборудования и палубных агрегатов.

Уникальный атомный гигант оснащен современной двухреакторной ядерной установкой РИТМ-200 с впечатляющими техническими параметрами. Каждый реактор имеет тепловую мощность 175 мегаватт, а общая мощность на валах составляет 60 мегаватт. Расчетный срок службы реакторов — 40 лет.

«Якутия» является четвертым судном проекта 22220 и третьим серийным ледоколом, построенным по заказу госкорпорации «Росатом». Разработка велась профессионалами ЦКБ «Айсберг» с учетом самых современных технологических решений для арктической навигации. После завершения всех настроечных работ ледокол будет передан заказчику, что значительно усилит возможности российского флота в освоении арктических маршрутов.

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