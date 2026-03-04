Новое дело Майкла Наки: блогера-иноагента обвиняют в призывах против безопасности России

Следственный комитет по Москве возбудил новое уголовное дело в отношении блогера-иноагента Майкла Наки*. Об этом собщается управлении Следственного комитета по Москве.

На этот раз журналисту вменяют публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). По версии следствия, не позднее мая 2024 года Наки опубликовал на своем YouTube-канале видеоматериал, содержащий призывы, создающие угрозу безопасности Российской Федерации. В настоящее время СК рассматривает вопрос об объявлении блогера в международный розыск и ходатайстве о его заочном аресте.

Специалисты отмечают, что статья 280.4 УК РФ является относительно новой и предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. С учетом уже имеющегося приговора, новое обвинение может привести к увеличению совокупного срока наказания в случае экстрадиции или возвращения блогера в страну.

Ранее Венгрия запросила у России гарантии объемов и цен на энергоносители.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов