Новое руководство представили сотрудникам театра «Ленком Марка Захарова»

Худруком «Ленкома» стал заслуженный деятель искусств России Владимир Панков, а директором назначили Дмитрия Берестова. На мероприятии также присутствовал руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, заявивший о том, что на протяжении долгого времени в культурном учреждении не было «творческого лидера» и выразил надежду, что новый художественный руководитель станет человеком, который ознаменует собой новый этап «Ленкома».

Ранее сообщалось о том, что в Хабаровске начали сносить музыкальный театр, который в 2023 году был сильно поврежден в результате пожара. Огонь тогда уничтожил многие предметы, среди которых и дорогостоящее оборудование.