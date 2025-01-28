Новое руководство представили сотрудникам театра «Ленком Марка Захарова»
Владимир Панков стал новым худруком театра «Ленком Марка Захарова»
Фото: [pxhere.com]
Президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер представил сотрудникам творческого коллектива новых руководителей. Об этом сообщило ТАСС.
Худруком «Ленкома» стал заслуженный деятель искусств России Владимир Панков, а директором назначили Дмитрия Берестова. На мероприятии также присутствовал руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, заявивший о том, что на протяжении долгого времени в культурном учреждении не было «творческого лидера» и выразил надежду, что новый художественный руководитель станет человеком, который ознаменует собой новый этап «Ленкома».
Ранее сообщалось о том, что в Хабаровске начали сносить музыкальный театр, который в 2023 году был сильно поврежден в результате пожара. Огонь тогда уничтожил многие предметы, среди которых и дорогостоящее оборудование.