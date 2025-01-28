В Хабаровске приступили к сносу сгоревшего музыкального театра
В Хабаровске начался демонтаж сгоревшего в октябре 2024 года музыкального театра
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В Хабаровске стартовали работы по сносу сгоревшего Хабаровского краевого академического музыкального театра (ХМТ), передает «Интерфакс».
Как отметил Павел Кнорозов, директор компании «Орион», которая осуществляет демонтаж объекта, процесс сноса займет более полугода, так как здание в архитектурном вопросе сложное. Он также отметил, что проведенная экспертиза установила, что некоторые конструкции театра не подлежат восстановлению.
Он также призвал местных предпринимателей подключиться к демонтажу театра, а волонтеров — помочь в разборе завалов и уборке мусора.
3 октября 2023 года в Хабаровске произошел крупный пожар в здании ХМТ. В результате инцидента сгорели декорации, новый рояль и другое дорогостоящее оборудование. Сотрудникам театра удалось спасти некоторые костюмы, реквизит, архивы и нотную библиотеку. Три человека пострадали.
По предварительной информации, причиной пожара стали сварочные работы, которые проходили в театре. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ). Ожидается, что полное восстановление театра обойдется в 10 млрд руб.
Как сообщил портал dvnovosti.ru, перед началом демонтажных работ к сгоревшему театру местные жители возложили цветы в знак прощания с историческим зданием.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае самолет Ан-24 врезался в кусты из-за выезда за пределы ВПП.