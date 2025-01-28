В Хабаровске приступили к сносу сгоревшего музыкального театра

Как отметил Павел Кнорозов, директор компании «Орион», которая осуществляет демонтаж объекта, процесс сноса займет более полугода, так как здание в архитектурном вопросе сложное. Он также отметил, что проведенная экспертиза установила, что некоторые конструкции театра не подлежат восстановлению.

Он также призвал местных предпринимателей подключиться к демонтажу театра, а волонтеров — помочь в разборе завалов и уборке мусора.

3 октября 2023 года в Хабаровске произошел крупный пожар в здании ХМТ. В результате инцидента сгорели декорации, новый рояль и другое дорогостоящее оборудование. Сотрудникам театра удалось спасти некоторые костюмы, реквизит, архивы и нотную библиотеку. Три человека пострадали.

По предварительной информации, причиной пожара стали сварочные работы, которые проходили в театре. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ). Ожидается, что полное восстановление театра обойдется в 10 млрд руб.

Как сообщил портал dvnovosti.ru, перед началом демонтажных работ к сгоревшему театру местные жители возложили цветы в знак прощания с историческим зданием.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае самолет Ан-24 врезался в кусты из-за выезда за пределы ВПП.