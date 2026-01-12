Новые лишения Долиной: в Подмосковье начался спор из-за пруда на участке певицы

Спор вокруг пруда на подмосковном участке певицы Ларисы Долиной перешел в правовое поле. Исход дела, как пояснил юрист Илья Русяев в беседе с REGIONS , будет целиком зависеть от результатов официальных экспертиз, которые должны дать ответ на два ключевых вопроса: юридический статус водоема и наличие нарушений при его создании.

Ситуация, по словам юриста, развивается по одному из двух четких сценариев. Первый — пруд признается частным водоемом. Это возможно, если эксперты установят, что он полностью расположен в границах земельного участка и не является частью или расширением природного водотока — реки или ручья. В таком случае требование о его уничтожении только по факту наличия будет неправомерным. Однако даже при этом варианте проверка сфокусируется на технических деталях: соблюдены ли границы при проведении земляных работ, не поврежден ли почвенный слой и не возведены ли ограждения на землях общего пользования.

Второй сценарий влечет серьезные последствия. Если экспертиза докажет, что водоем создан на береговой полосе общего пользования или является частью водного объекта общего пользования, это квалифицируется как административное правонарушение. В этом случае закон предусматривает механизм принудительного устранения нарушений за счет владельца. Суд может обязать провести полный комплекс восстановительных работ: демонтировать насыпи и запруды, засыпать котлован, восстановить первоначальные очертания берега и провести рекультивацию земель. Все расходы в этом случае ложатся на нарушителя.

«Самовольное использование этой территории или пользование водным объектом без правовых оснований образует состав административного правонарушения, а дальше включается более жесткий механизм. Закон допускает понуждение к устранению допущенных нарушений и к восстановлению положения, существовавшего до их совершения», — сказал Русяев.

Тем временем не утихает и скандал вокруг квартиры Долиной в Хамовниках. Суд признал владелицей Полину Лурье, но акта передачи ключей так и не состоялось. Позже выяснилось, что певица уехала отдыхать в ОАЭ, несмотря на правовые обязательства. Впрочем, ранее адвокат Ларисы Долиной подтвердила готовность певицы освободить спорную квартиру.