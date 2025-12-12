«Новых мер нет»: Роскомнадзор не стал применять к Telegram новые ограничения
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Роскомнадзор официально сообщил, что в настоящее время не применяет к мессенджеру Telegram новых ограничительных мер, отложив возможное ужесточение режима. Об этом сообщает РИА Новости.
Роскомнадзор официально ответил на запрос информационного агентства РИА Новости. В ведомстве сообщили, что по отношению к сервису Telegram в настоящий момент новых ограничений не применяется. Это заявление последовало на фоне многочисленных слухов и предположений в медиасреде о возможном скором ужесточении режима работы мессенджера в России.
