Новый глава Роскосмоса Баканов отреагировал на звание краша россиянок

Журналист Александр Юнашев в своем официальном телеграм-канале рассказал о том, как именно новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отреагировал на свое «почетное звание — нового краша российских женщин».

Юнашев задал вопрос, приятно ли главе Роскосмоса быть в центре внимания российских женщин, на что тот сильно смутился и ответил следующее: приятно будет тогда, когда в космосе покажем результат соответствующий.

Журналист отметил, что Баканов, конечно, просто космос, но и сам только и думает о космосе, а также пошутил: «Девочки, извините, я пытался».

Но есть у россиянок и другой краш: с самого утра турецкого актера Джана Ямана, который прилетел в Москву, одолевает толпа поклонниц: то возле отеля, то в более неожиданных местах.