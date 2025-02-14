Новый глава «Роскосмоса» снял с должностей двух заместителей

Новый генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов произвел в государственной корпорации ряд кадровых перестановок. Об этом сообщили в телеграм-канале государственной структуры.

Так, первый заместитель генерального директора Андрей Ельчанинов ушел со своего поста из-за смены работы. Заместитель генерального директора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко ушел в отставку в результате достигнутого между сторонами соглашения. Кроме того, прекратил выполнить свои обязанности глава АО «ЦНИИмаш» Сергей Коблов, на место которого был назначен заместитель Василий Титов.

Также случились перестановки и в руководстве НПО Лавочкина. В частности, решением совета директоров и.о. генерального директора вместо Дмитрия Яременко был назначен его заместитель Олег Кема, который свыше десяти лет трудится в «Роскосмосе». Уточняется, что с новыми главами предприятий были заключены краткосрочные контракты.

Бывший глава «Роскосмоса» Юрий Борисов был освобожден от должности 6 февраля. В материале на сайте «Подмосковье сегодня» читайте о том, почему в корпорации случились кадровые перестановки и чего ждать от нового руководителя Дмитрия Баканова.