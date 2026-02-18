Новый план Долиной: певица планирует консультировать по долгам и операциям с жильем под собственным брендом

Народная артистка России Лариса Долина расширяет сферу своей деятельности за пределы музыкальной индустрии. Об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно из электронной базы Роспатента, в феврале 2026 года от имени певицы была подана заявка на регистрацию товарного знака с символичным названием «Лариса Долина Сохранить и приумножить». Судя по перечню услуг, указанных в документации, артистка планирует развивать серьезный консалтинговый и юридический бизнес. Новый бренд охватывает широкий спектр коммерческой деятельности, который далек от шоу-бизнеса.

Под маркой «Сохранить и приумножить» планируется: проведение операций с недвижимостью, оказание консультационных услуг по вопросам задолженности, подготовка юридических документов и финансовое посредничество.

Похоже, теперь Лариса Александровна намерена не только обезопасить собственные средства, но и помогать в этом другим, используя свое имя как гарант надежности. На данный момент заявка находится на стадии экспертизы. Если Роспатент одобрит регистрацию, «Лариса Долина» станет не только именем на афише, но и полноценным игроком на рынке профессиональных услуг.

