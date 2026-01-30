Новый порядок в метро: у пассажиров отныне проверяют личные телефоны при входе

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в ходе прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» дал разъяснения по поводу участившихся случаев, когда служба безопасности метрополитена просит пассажиров включить экран смартфона при досмотре на входе. Этот вопрос был задан в связи с тем, что просьба звучит даже если человек не использует телефон для оплаты проезда.

Чиновник пояснил, что метрополитен является объектом транспортной безопасности, и в настоящее время введены повышенные меры охраны правопорядка в связи с общей сложной оперативной обстановкой. Поляков попросил граждан отнестись к этим требованиям с пониманием.

Он акцентировал, что в данной ситуации сотрудников безопасности не интересует содержимое или личные данные на устройстве — пассажира не просят разблокировать телефон или показывать какие-либо приложения. Цель процедуры — визуально удостовериться, что устройство является именно рабочим телефоном, а не муляжом или иным предметом, который может быть использован для сокрытия запрещенных к проносу вещей.

Как ранее сообщалось, в рамках усиленного досмотра корреспондента «Фонтанки» просили не только включить экран смартфона, но и продемонстрировать работоспособность ноутбука, а также показать, что предмет в ушах является действительно наушниками.

