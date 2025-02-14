Новый руководитель Пентагона изменил русскую пословицу и приписал ее Рейгану

Новый руководитель Пентагона Пит Хегсет во время своего выступления исказил русскую пословицу, которой пользовался в своих речах экс-президент США Рональд Рейган. Как сообщило РИА Новости, эта неточность была допущена чиновником в ходе пресс-конференции в Польше.

Обращаясь к собравшимся, он заявил, что необязательно доверять кому-то, чтобы проводить с ним переговоры.

«Но, как говорил Рональд Рейган, если вы доверяйте... не доверяйте, вы проверяйте», — глава Пентагона.

Рональд Рейган узнал русскую пословицу «Доверяй, но проверяй» от своей советницы, американской и российской писательницы Сюзанны Масси. За время карьеры писателя она издала ряд книг, одна из которых называлась «Доверяй, но проверяй: Рейган, Россия и я».

Ранее стало известно, что в Штатах собрались проверить расходование средств Пентагоном. Это задачу планируют поручить Департаменту государственной эффективности США, которым руководит Илон Маск.