Новый таможенный комплекс откроют до конца этого лета в Подмосковной Дубне

Ожидается, что итоговый документ — заключение о соответствии проектной документации — будет выдан после выполнения застройщиком всех рекомендаций инспекторов ведомства. А всего с начала этого года на территории Подмосковья начали строить шесть объектов логистики.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация процессов в работе с бизнесом приводит к росту экономических показателей.

Накануне стало известно, что аэропорт Домодедово перевел все международные рейсы в новый сегмент терминала.