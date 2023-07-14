Новый таможенный комплекс откроют до конца этого лета в Подмосковной Дубне
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья провели проверку завершения строительства комплекса зданий таможни на территории особой экономической зоны «Дубна».
Ожидается, что итоговый документ — заключение о соответствии проектной документации — будет выдан после выполнения застройщиком всех рекомендаций инспекторов ведомства. А всего с начала этого года на территории Подмосковья начали строить шесть объектов логистики.
Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация процессов в работе с бизнесом приводит к росту экономических показателей.
Накануне стало известно, что аэропорт Домодедово перевел все международные рейсы в новый сегмент терминала.