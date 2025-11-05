«Новый уровень для диалога народов»: президент поручил создать правительственную комиссию по межнациональным отношениям

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить статус координационного органа по межнациональным отношениям, преобразовав его в правительственную комиссию. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин выступил с инициативой создать правительственную комиссию по межнациональным отношениям. Это решение было озвучено в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям. Президент пояснил, что текущая работа координируется межведомственной рабочей группой, однако значимость сферы требует более высокого управленческого уровня.

Новая правительственная комиссия получит расширенные полномочия для решения сложных вопросов в области национальной политики. Повышение статуса органа должно обеспечить более тесное взаимодействие между различными министерствами и ведомствами, а также регионами страны. Решение направлено на укрепление единства многонационального народа России и систематизацию работы в области межэтнического диалога.

Ранее сообщалось о том, что Путин назвал русофобию официальной идеологией Запада.