Новым послом Азербайджана в России стал Рахман Мустафаев

По решению президента Азербайджана Ильхама Алиева, новым послом страны в России был назначен Рахман Мустафаев. Об этом сообщает государственное информагентство «Азертадж».

Рахман Мустафаев родился в Баку в семье советского дипломата. В 1985 году с отличием окончил МГИМО, владеет английским, французским, греческим, арабским и русским языками. До нового назначения был послом Азербайджана в Нидерландах.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин наградил бывшего посла Азербайджана высокой государственной наградой.