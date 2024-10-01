Новым послом Азербайджана в России стал Рахман Мустафаев
Фото: [pxhere.com]
По решению президента Азербайджана Ильхама Алиева, новым послом страны в России был назначен Рахман Мустафаев. Об этом сообщает государственное информагентство «Азертадж».
Рахман Мустафаев родился в Баку в семье советского дипломата. В 1985 году с отличием окончил МГИМО, владеет английским, французским, греческим, арабским и русским языками. До нового назначения был послом Азербайджана в Нидерландах.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин наградил бывшего посла Азербайджана высокой государственной наградой.