Якутский штурмовик Андрей Григорьев рассказал о происхождении ножа, который помог ему победить в схватке с украинским военным. Секрет своего холодного оружия военный раскрыл в интервью с RT .

Осенью во время попытки ВСУ атаковать село Трудовое в ДНР боец из Якутии схлестнулся в ожесточенной схватке с противником и одержал победу, во многом — только благодаря ловкости рук и умению обращаться с ножом. На Украине признали, что в ВСУ не проводят таких обучений и солдаты плохо умеют орудовать лезвиями.

Сам якут в беседе с каналом отметил, что у него был не один, а сразу три ножа. Применил он тот, что был ближе: его сделали в его родной деревне. Ручная опасная «поделка» в итоге спасла ему жизнь.

Бывший спецназовец Александр Арутюнов, как указывает МК, объяснил особенности ножа якута. По словам специалиста, нож для региона бойца типичный, с фиксированным клинком. Особенностью стало то, что его изготовили вручную и, как полагает эксперт, Григорьев часто использовал лезвие в бытовых целях, например, для разделки мяса. Спецназовец также подчеркнул, что победа удалась благодаря психологической и физической готовности якута.

Напомним, в начале 2025 года в Сети распространилось жесткое видео схватки российского и украинского военных. Перед смертью ВСУшник поблагодарил противника и назвал его лучшим бойцом в мире. После победы в драке Григорьев также уничтожил еще четверых врагов.