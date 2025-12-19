«Нужен брат-хозяин»: необычная вакансия в Балашихе взбудоражила соцсети

В Балашихе появилась одна из самых необычных вакансий — медучреждение ищет «брата-хозяина». Объявление вызвало недоумение у пользователей Сети, многие заподозрили в нем ошибку или связь с тюремной системой. Об этом сообщает REGIONS.

Объявление, шокировавшее местную жительницу, оказалось абсолютно легальным, хоть и экзотическим. Как выяснилось, «брат-хозяин» — это официальная мужская версия должности сестры-хозяйки, закрепленная в кадровом делопроизводстве. Этот специалист выполняет в стационаре ту же функцию, что и его более известная коллега-женщина.

В его обязанности входит полная организация хозяйственной жизни больницы. Он отвечает за чистоту и порядок в помещениях, контролирует работу уборщиков, планирует закупки моющих средств и даже некоторых медикаментов. По сути, он обеспечивает бытовой комфорт для пациентов и врачей, создавая условия для лечения.

Работодатель подтвердил, что вакансия открыта и предполагает зарплату от 60 тыс. руб. при стандартном графике. Так что загадочный «брат-хозяин» — не ошибка и не тюремный термин, а редкий, но вполне реальный административный сотрудник, без которого сложно представить себе работу крупной больницы.

