Всем прохладно, а вы потеете: врач назвала симптом, который не стоит игнорировать

«Если вы потеете при физических нагрузках - это одно, на если в спокойном состоянии, то, возможно, все дело в проблемах со здоровьем. Сигналом о недуге может быть и потливость, несмотря на прохладу», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.