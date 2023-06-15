Всем прохладно, а вы потеете: врач назвала симптом, который не стоит игнорировать
Терапевт Румянцева рассказала, когда пот сигнализирует о проблемах со здоровьем
Фото: [freepik.com]
Выделение пота — естественный и необходимый для жизни процесс. И усиленная потливость в жару хоть и не слишком приятна, но беспокоить не должна. Но в некоторых случаях мокрые подмышки - это совсем нехорошо.
«Если вы потеете при физических нагрузках - это одно, на если в спокойном состоянии, то, возможно, все дело в проблемах со здоровьем. Сигналом о недуге может быть и потливость, несмотря на прохладу», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.
Такая нестандартная потливость чаще всего означает сбой в работе щитовидки или проблемы с выработкой половых гормонов. А значит, необходима консультация эндокринолога. Чаще всего потливость сопровождается и другими симптомами.
«Тревожность, учащенное сердцебиение, тремор, частые позывы к мочеиспусканию, проблемы с кожей и выпадение волос. Все это однозначно повод посетить специалиста», - заключила врач.
Ранее мы рассказывали, какие заболевания суставов становятся опаснее с возрастом.