Взрыв газа в жилом доме в Балашихе: что известно

Взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме в Балашихе на Октябрьской улице. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Рассказываем подробности произошедшего в Балашихе.

Масштаб ущерба

Как заявил Воробьев, взрыв произошел в 8:21 по Москве. В результате обрушены третий, четвертый и пятый этажи, не менее десяти квартир повреждены.

Из дома на Октябрьской улице эвакуировали 170 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщают СМИ, в результате взрыва погибло пять человек. Еще девять человек объявлены пострадавшими.

Стены здания обрушились повторно в момент, когда на место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС. Под обломками оказались спасатели: трое из них получили серьезные травмы. Двое из них скончались.

Как стало известно позже, у одного из погибших сотрудников МЧС Олега Калмыкова осталась жена и двое маленьких детей. Он служил в 201-й пожарно-спасательной части территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас».

Реакция местных жителей

Как рассказали нашему корреспонденту очевидцы произошедшего, звук от взрыва был очень громким.

«Отвела в школу ребенка, и на обратном пути уже, когда была рядом с палаткой овощей, услышала сильный хлопок. Даже не хлопок, а как будто взрыв, удар какой-то. На моих глазах разрушались этажи, падали стены, вылетали окна, люди кричали о помощи», — поделилась впечатлениями Анна М.

Местные сообщают, что сразу после взрыва жители пытались выбраться из поврежденного дома и передавали детей из рук в руки.

Фото: [ Наталья Николаева ]

Также жители Балашихи пожаловались на безответственность соседей, которые долгое время не открывали дверь при проверках газового оборудования.

«Газ так быстро не почувствуешь. Особенно, когда форточка открыта и вентиляция нормальная. Даже когда обнаруживается утечка, люди не видят в этом большой проблемы и жмутся платить», — отметила местная жительница Екатерина.

Мнение юриста

Партнер коллегии адвокатов «Люди Дела» Алишер Захидов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» пояснил, что в первую очередь Следственному Комитету необходимо найти виновного в произошедшем в Балашихе.

«Газовщик приходит и смотрит, где и какие стоят пломбы, проверяет оборудование, утечки. Заполняются определенные акты, которые владелец квартиры подписывает. Если жилец этого не делает или вовсе не пускает газовщика, ответственность за состояние газового оборудования лежит на этом человеке», — рассказал Захидов.

По словам эксперта, уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации жилых помещений. Следствию предстоит выяснить, была ли утечка в квартирах на 4 этаже, не произошло ли самопроизвольного возгорания или неосторожного обращения с огнем.

Как отметил юрист Владимир Кузнецов, компенсация ущерба жителям дома возможна после оценки ущерба, если собственность была застрахована.

«В зависимости от региона, локальным законодательством могут быть установлены выплаты пострадавшим из бюджета — в среднем, от нескольких сотен тысяч рублей до одного миллиона рублей», — заключил Кузнецов.

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