Захарова потребовала от Reuters опровергнуть фейк агентства о гибели Асада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на недавнюю публикацию информационного агентства Reuters о якобы крушении президентского борта, на котором вылетел из аэропорта Дамаска покинувший свой пост президента Сирии Башар Асад.

Ранее немецкий Bild и американский Bloomberg, сообщали, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти в Сирии и просил помощи у США в прекращении боевых действий. Потом от агентства Reuters появилась информация, что самолет Асада якобы был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву.

В итоге в воскресенье, 8 декабря, выяснилось, что вечером Асад прибыл в Москву. Руководство России предоставило политику и его семье политическое убежище по гуманитарным соображениям.

«Интересно, сообщившее о „хайли-лайкли“ кончине Асада агентство Reuters само себя опровергнет?» — поинтересовалась Захарова в Telegram-канале.

Представитель российского МИД напомнила, что подобные опубликованному Reuters про гибель Асада материалы — и есть те самые фейки, с которыми якобы так ревностно борется Запад.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское. В городе еще слышны звуки взрывов и перестрелок. Интернет в Дамаске работает с перебоями.